2020/01/27 | 12:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق منذ أيامٍ أربَع، بالضبط منذ الجمعة الماضية، وحتى الحين، يستمر زعيم التيّار الصدري #مقتدى_الصدر في التغريدةِ تلوَ التغريدَة، على غير عادته، إذ كان يُغرّدُ مرَّةً أو مرّتَينِ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجعٌ دينيّ يُهاجم الصّدر: «قُمّيِّ» وتصرفاته الصبيانيّة ستجرّ البلاد إلى حرب أهليّة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرجعٌ دينيّ يُهاجم الصّدر: «قُمّيِّ» وتصرفاته الصبيانيّة ستجرّ البلاد إلى حرب أهليّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).