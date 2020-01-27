بعد قصف السفارة الأمريكية في بغداد.. موسكو تدعو سلطات العراق لتأمين الهيئات الدبلوماسية

2020/01/27 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

علقت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين (27 كانون الثاني 2020)، على قصف السفارة الأمريكية في بغداد أ...





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