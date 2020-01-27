صحيفة أميركية تنشر اعترافات لمفتي “داعش”: كنت احصل على التمويل من السعودية ولندن

2020/01/27 | 12:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]نشرت صحيفة واشنطن تايمز الامريكية تقريرا عن اعترافات مفتي داعش المدعو باسم شفاء النعمة والذي القت عليه القوات العراقية القبض في حي المهندسين بالموصل مؤخرا، مؤكدة أنه كان يتلقى التمويل والدعم من السعودية ولندن.

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