وزارة الخارجية تصدر تنويها للمواطنين العراقيين المقيمين في الصين

2020/01/27 | 12:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] اصدرت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، تنويهاً للمواطنين العراقيين المقيمين في الصين.

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