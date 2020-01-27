نتائج قرعة الدوري الممتاز للموسم الحالي

2020/01/27 | 12:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر اتحاد كرة القدم اليوم الاثنين قرعة دوري الكرة الممتاز بالآلية الجديدة التي تم اعتمادها في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته لجنة المسابقات المركزية

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