تجارة بغداد تكشف عن حجم التعويضات لأصحاب المحال المتضررة

2020/01/27 | 12:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت غرفة تجارة بغداد عن حجم التعويضات التي ستمنح لأصحاب المحال التجارية المتضررة جراء عمليات الحرائق.

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