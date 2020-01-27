هادي العامري: قصف السفارة الاميركية هدفه اعاقة رحيل القوات الاجنبية

2020/01/27 | 12:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، أن قصف السفارة الاميركية في بغداد امس هدفه اعاقة رحيل القوات الاجنبية.وقال العامري في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “نرفض الاعتداء على مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية بالعراق”.واضاف ان “هذه الاعمال التخريبية هدفها خلق الفتنة واعاقة مشروع السيادة ورحيل القوات الاجنبية […]

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