رئيس جامعة سامراء يصدر امرا بمنع إقامة الولائم بعد مناقشات طلبة الدراسات العليا

2020/01/27 | 12:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس جامعة سامراء الأستاذ الدكتور صباح علاوي أمرا بمنع إقامة الولائم بعد المناقشات العامة لطلبة الدراسات العليا منعاً باتاً وتحت أي ظرف.ونشر قسم الاعلام في الجامعة على الصفحة […]

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