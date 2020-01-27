روحاني: لن نسمح لترمب بزعزعة العلاقة بين الشعب والنظام

2020/01/27 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإيرانيين بأن لا يسمحوا لنهج الضغوط القصوى، الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالإضرار بالوحدة الوطنية قبل الانتخابات البرلمانية.

وقال روحاني، يجب منع ترمب من خلق فجوات بين المؤسسة والناس، داعيا لإقبال كثيف في الانتخابات المقبلة..



وأوضح روحاني أن استهداف وحدة الشعب هو استكمال لخطة ترمب بعد ضرب الاتفاق النووي واغتيال قائد فيلق قدس قاسم سليماني.

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