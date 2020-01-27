2020/01/27 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود تنسيق مع الجهات المسؤولة والمعنية بالاضافة للتنسيق مع الجانب الصيني لاجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان بعد انتشار مرض فيروس كورونا فيما تؤكد عدم تسجيلها اي اصابة بصفوف الطلبة.واوضحت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “وزارة الخارجية ابلغتها بإن الجالية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تكشف عن الاجراءات المتبعة مع الطلبة العراقيين في مدينة ووهان الصينية.. معقل “فايروس كورونا”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تكشف عن الاجراءات المتبعة مع الطلبة العراقيين في مدينة ووهان الصينية.. معقل “فايروس كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).