بالفيديو.. قائد شرطة ذي قار: ليس من الشرف إطلاق النار على أعزل

2020/01/27 | 12:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقائد شرطة ذي قار، العميد ناصر لطيف، ​وهو يتحدث لقواته عبر جهاز اللاسلكي، وأكد فيه أنه ليس لديه نوايا لاقتحام ساحة الحبوني وجسر الزيتون، مشيراً أنه يعتبرها أماكن مقدسة.

كما طالب قواته بعدم إطلاق النار على المتظاهرين، ومعالجة المصابين منهم، مضيفاً أنه لا يوجد أمر بإطلاق النار.

وقال ناصر: "ليس من الشرف عندما يأتيك شخص اعزل وأن ترميه بالنار، ولا توجد استقالة ونحن باقون حتى نحفظ شرطة ذي قار".

تأتي هذه التصريحات بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار أمس، بعد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، وأسفرت عن إصابة ما يقرب من 50 شخصاً، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

كما اقتحم مجهولون ساحة الاعتصام في مدينة الناصرية، وقاموا بإحراق الخيام، وأطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين، وأكد ناشطون أن سيارات مدنية اقتحمت ساحة الحبوبي وسط المدينة، حيث يعتصم المتظاهرون وأطلقوا عليه الرصاص الحي.

مما دفع المحتجون في محافظة الناصرية، إلى المطالبة بعزل قائد شرطة ذي قار على خلفية هذه الأحداث.

بدورها، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، بأن 12 متظاهرا قتلوا في الاحتجاجات المستمرة في بغداد وعدد من المحافظات في اليومين الماضيين، بالإضافة إلى إصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية، ودعت الطرفين إلى ضبط النفس، ووقف كل أشكال العنف.

وتشهد العراق منذ أكثر من شهر مظاهرات واحتجاجات في مختلف المحافظات، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون انتخابي جديد، ورئيس وزراء مستقل ومساءلة المسؤولين الفاسدين وأولئك الذين أمروا باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وكذلك وقف التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية.

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