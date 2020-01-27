وزير الصحة الإيراني ينفي تسجيل بلاده حالات الإصابة بفايروس كورونا

2020/01/27 | 12:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق قال وزير الصحة والتعليم الطبي سعيد نمكي ، إنه حتى الآن لم نشهد اي حالة من إصابة مشتبه فيها بفيروس كورونا، لكن ولأجل المزيد من المراقبة، طلبنا الحصول على بطاقة صحية من المواطنين الصينيين للحصول على تأشيرة الدخول الى إيران.وذكر نمكي، “منذ الإعلان عن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في […]

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