2020/01/27 | 12:53 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احباط محاولة تهريب 11 سيارة مخالفة للشروط في جمرك بوابة البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/27 | 12:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة تهريب 11 سيارة مخالفة للشروط في جمرك بوابة البصرة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة تهريب 11 سيارة مخالفة للشروط في جمرك بوابة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).