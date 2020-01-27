2020/01/27 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية: قصف السفارة الامريكية لن يؤثر في العلاقات الاستراتيجيّة مع واشنطن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية: قصف السفارة الامريكية لن يؤثر في العلاقات الاستراتيجيّة مع واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).