سحب قرعة الدوري العراقي لكرة القدم الذي سيقام باقليم كوردستان

2020/01/27 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سحبت اليوم الاثنين، قرعة الدوري العراقي لكرة القدم باليته الجديدة، حيث ستحتضن مدن اقليم كوردستان منافساته.وضمت المجموعة الاولى والتي ستحتضنها مدينة زاخو، اندية، الزوراء - نفط الجنوب - الميناء - النجف - الكهرباء.فيما المجموعة الثانية والتي تحتضنها دهوك، ضمت كل من القوة الجوية - الحدود - الصناعات الكهربائية - امانة بغداد - النفط.وجاء المجموعة الثالثة والتي ستقام منافساتها في اربيل العاصمة، اندية الشرطة - اربيل - نفط ميسان - نفط الوسط - الطلبة.وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم اقامة الدوري في اقليم كوردستان بسبب الاوضاع الجارية في بقية المدن العراقية.وتقام منافسات الدوري وفق نظام المجاميع، على أن يتأهل ناديان من كل مجموعة الى المرحلة الثانية، على أن الأندية الـ6 المتأهلة ستلعب دورياً من مرحلة واحدة لتحديد البطل.وتم تأجيل تحديد مكان إقامة الدوري بمرحلته الأخيرة الى إشعار آخر.

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