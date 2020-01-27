مشاهد من “عاشوراء”: الدموع ونداءات الاستغاثة تختلط مع النيران والدخان.. لحظات حرق خيم اعتصام الحبوبي

2020/01/27 | 13:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم تبتعد مشاهد ساحة الحبوبي التي شهدها المعتصمون فجر اليوم الاثنين، عن مشاهد “عاشوراء” كثيرا، حينما هاجم مسلحون مجهولون المعتصمين وقتلوا وجرحوا عددا منهم، وقاموا بحرق الخيام، وسط صراخ ونداءات استغاثة من المعتصمين طلبا للنصرة.واختلطت دموع وصرخات المعتصمين العزّل، بنيران ودخان خيمهم التي احرقت وسط الظلام، وهم يطلقون صرخات استغاثة طلبا […]

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