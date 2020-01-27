سويسرا تشتبه بحالتين مصابتين بفيروس كورونا

2020/01/27 | 13:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت سويسرا، اليوم الاثنين، انها تشتبه بحالتين لأشخاص في مدينة زيوريخ، ظهرت عليهما اعراض مشابهة لتلك التي يسببها فيروس كورونا.

ولم تفصح السلطات الصحية عن هوية المصابين والتي أكدت أنهما عادا من رحلة الى الصين.

وذكر مختبر مستشفى جنيف الطبي أن أكثر من 20 عينة يتم التحقق منها من مختلف أنحاء البلاد، للاشتباه بالعوارض التي تصيب أصحابها، كونها مماثلة لعوارض فيروس كورونا.

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