بعد حرقها ليلة أمس.. معتصمو الناصرية يطلقون حملة تبرعات لنصب خيم جديدة

2020/01/27 | 13:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اطلق المعتصمون في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، حملة لجمع التبرعات لنصب خيم جديدة للاعتصام بدلا من احترقت فجر اليوم من قبل مسلحين مجهولين.

وذكر مراسل "الغد برس" أن المعتصمين في ساحة الحبوبي اطلقوا حملة لجمع التبرعات لنصب خيم جديدة للاعتصام بدلا من التي احترقت ليلة امس.

وتداول ناشطون من الناصرية بدء المحتجين ببناء غرفا بدلا من الخيام المحروقة، وهي خطوة لم يسبق لها مثيل في ساحات الاحتجاجات في العراق منذ انطلاق التظاهرات في اوائل شهر تشرين الاول من عام 2019.

وهاجم مسلحون متنكرون بالزي العسكري الرسمي في وقت مبكر من اليوم الاثنين ساحة الاعتصام في مدينة الناصرية جنوبي العراق في ظل تطورات متسارعة للاحتجاجات التي رافقها اعمال عنف خلال اليومين الماضيين في البلاد.

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