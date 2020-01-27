الحكيم: تكرار استهداف البعثات الدبلوماسية يهدد جهود خفض التصعيد

2020/01/27 | 13:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، ان "تكرار استهداف البعثات الدبلوماسية يهدد جهود خفض التصعيد ويقوض الاصلاح".وقال الحكيم في تغريدة له "اننا إذ نجدد دعوتنا إلى احترام قرار مجلس النواب العراقي بانهاء التواجد العسكري الاجنبي على الاراضي العراقية، وفقاً لرؤية تراعي سيادة العراق ومصالحه وأمنه، فإننا نعيد التأكيد على أهمية مراعاة التزامات العراق الدولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة البعثات الدبلوماسية العاملة فيه".وأضاف، إن "تكرار استهداف البعثات الدبلوماسية يهدد جهود خفض التصعيد، ويزيد احتمالات تحول العراق الى ساحة للصراع، ويقوض مسارات الاصلاح التي ينادي بها ابناء شعبنا".

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