بعد فقدانهِ قيادة التظاهرات.. الصّدر يقود حِراك طهران لفضّها بالقوة

2020/01/27 | 13:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الأمير_ الحل العراق أكد الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي، اليوم الاثنين، أن رسالة زعيم #التيار_الصدري يوم أمس كانت عبارة عن تهديدٍ واضح للمتظاهرين في حال لم يسمحوا له بقيادتهم.[…]

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