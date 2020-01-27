2020/01/27 | 13:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / داخل منزله جمعت أديان سماوية وغير سماوية، فتحت سقف واحد يعيش الزوج المسلم مع زوجته الهندوسية وأبنائه الهندوس وعلى الرغم من الاختلاف الكلي إلا أن هذه القضية غير قابلة للنقاش، هذا المنزل هو منزل الفنان الهندي العالمي “شاروخان”. فقد أكد شاروخان خلال لقاء أجراه مؤخرًا أن الدين لا يناقش في منزله، أو خارجه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح صادم لـ النجم شاروخان : نحن هنود وليس لنا دين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح صادم لـ النجم شاروخان : نحن هنود وليس لنا دين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).