مسابقات المصارعة الحرة تعود الى السعودية .. فيديو

2020/01/27 | 13:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- أعلن اتحاد المصارعة الحرة WWE رسميا عن عودته لتقديم عروضه من جديد في السعودية ، مؤكدا انه سيتم عرض “سوبر شو داون” في الرياض في “السعودية” في الـ27 من شهر فبراير المقبل.وقد أعلنت WWE عن مكان وموعد إقامة “سوبر شو داون” خلال أحداث عرض “رويال رامبل” الذي أقيم فجر اليوم […]

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