بارزاني يطلب من التحالف الدولي مواصلة دعم للبيشمركة والجيش العراقي

2020/01/27 | 13:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين التحالف الدولي الى مواصلة دعم قوات البيشمركة والجيش العراقي.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً برلمانياً ألمانياً تألف من مفوض الحكومة الألمانية للحرية الدينية ماركوس غروبل، والعضو في لجنة الشؤون الخارجية يورغن هاردت.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم انه "في اللقاء جرى بحث آخر مستجدات العراق والمنطقة والعلاقات بين إقليم كوردستان وألماني".

ووجه بارزاني طشكره لألمانيا، حكومةً وبرلماناً، بعد قرار استئناف تدريب قوات البيشمركة"، مؤكداً "على أهمية مواصلة دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش العراقي، خاصة أن تنظيم داعش لا يزال خطراً كامناً في بعض مناطق العراق".

هذا وأشار الوفد البرلماني الألماني الى مكانة إقليم كوردستان كعامل استقرار مهم بالنسبة للعراق والمنطقة، كما عبّر عن استعداد ألمانيا لتعزيز العلاقات وخصوصاً في التجارة والاستثمار، حسب البيان.

واستأنفت القوات الألمانية المنضوية في التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في سوريا والعراق بقيادة الولايات المتحدة الامريكية يوم الاحد مهمة التدريبات العسكرية لقوات البيشمركة في اقليم كوردستان.

وكان التحالف الدولي قد علق مهمة التدريبات العسكرية لقوات البيشمركة والجيش العراقي عقب مقتل الجنرال الايراني البارز قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بضربة امريكية قرب مطار بغداد الدولي.

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