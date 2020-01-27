محكمة اربيل تؤجل النطق بالحكم على

2020/01/27 | 13:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت المحكمة في اربيل يوم الاثنين تأجيل جلسة النطق بالحكم على رجل الدين "ملا مزهر الخراساني" الى مطلع شهر شباط المقبل.

وامتثل الخراساني صباح اليوم امام المحكمة في اربيل بشان الدعاوى المقامة ضده.

وقال آسو هاشم محامي المدعي عليه في مؤتمر صحفي من امام مبنى المحكمة ان "الدعاوى المقامة ضد موكله لا تستند الى اي اساس او دليل قانوني".

واوضح ان ملف موكله يخضع حاليا للمداولة وفق الاجراءات القانونية، وان جلسة اخرى ستعقدها المحكمة في السادس من شهر شباط، متوقعا الافراج عن الخراساني.

ونظم العشرات من الاشخاص في وقت سابق من صباح اليوم وقفة احتجاجية امام محكمة اربيل منددين بمحاكمة رجل الدين المثير للجدل ملا مزهر الخراساني.

ورفعت منظمات معنية بحقوق المرأة في اقليم كوردستان دعاوى قضائية ضد الخراساني بسبب خطابه الديني الذي يدعو الى تعدد الزوجات.

وآخر دعوى قضائية اقيمت ضد الخراساني حملت تواقيع 300 ناشطة نسوية طالبن فيها بضرورة محاكمته ازاء "الاساءت" التي يطلقها بحق المراة.

وهتف المحتجون الذي بدى على سيماهم الالتزام بالدين الاسلامي وبينهم نساء ضد محاكمة الخراساني وتعالت اصواتهم بالتكبيرات مطالبين بالافراج عنه.

واعتبر المحتجون طروحات الخراساني هي من صميم الدين وغير مخالفة لتعاليم الاسلام.

وكانت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان قد اغلقت قناة تلفزيونية يديرها ملّا مزهر على خلفية بثها برامج تقلل من احترام المرأة الكوردية.

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