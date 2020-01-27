المالكي يؤكد رفضه استهداف البعثات الدبلوماسية لسفيرتي استراليا ونيوزلندا

2020/01/27 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الاثنين (27 كانون الثاني 2020)، رفضه استهداف البعثات ا...





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