بنيان: قبول الفيفا استقالة اتحاد الكرة اصبح أمراً واقعاً ويونس اساء لجمهور الشرطة قبل ان يسيء لي

2020/01/27 | 13:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الرياضية اياد بنيان، ان قبول الفيفا استقالة اتحاد الكرة اصبح أمراً واقعاً.

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