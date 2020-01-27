متظاهرون يغلقون عددا من شوارع النجف بالاطارات المحترقة

2020/01/27 | 13:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]افاد مصدر امني في محافظة النجف الاشرف، الاثنين، بقيام متظاهرين باغلاق عدد من الشوارع بالاطارات المحترقة.

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