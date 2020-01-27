البلداوي: قصف الخضراء عملية أمريكية صهيونية لخلط الأوراق

2020/01/27 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اتهم النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي, اليوم الاثنين , أمريكا والكيان الصهيوني بالوقوف وراء عملية قصف السفارة الأميركية بصواريخ الكاتيوشا, مبينا ان عملية القصف هدفها خلط الأوراق لخلق حالة عدم الاستقرار كحجة لبقاء قواتها في العراق.وقال البلداوي, ان “جميع فصائل المقاومة الإسلامية أعلنت بشكل واضح بانها غير معنية بالقصف ولاعلاقة […]

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