مراسلنا: مواجهات في محيط مبنى البرلمان اللبناني

2020/01/27 | 13:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الاثنين،بأن هناك مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط مبنى البرلمان اللبناني.

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