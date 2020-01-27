العامري: الاعتداء على السفارات هدفه اعاقة رحيل القوات الاجنبية

2020/01/27 | 13:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، على قصف السفارة الاميركية في بغداد امس، فيما اشار الى ان الاعتداء على السفارات هدفها اعاقة رحيل الق...

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