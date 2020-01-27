مسرور بارزاني: على التحالف مواصلة دعمه للبيشمركة والجيش

2020/01/27 | 13:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال لقائه وفداً برلمانياً ألمانياً – صورة: KRG

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