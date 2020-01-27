التغطية الكاملة : منتدى استثمار نينوى و ( ايزيدي 24 ) الراعي الاعلامي للمنتدى

2020/01/27 | 13:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق ولمدة ثلاثة أيام “3_5_12_2019” اقامة منتدى نينوى للاستثمار الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف دعم التنمية الإقليمية ودعم اقتصادي إضافي لمحافظة نينوى من خلال هذا المنتدى.سيجمع المنتدى المستثمرين والشركات من نينوى لغرض امكانات الاستثمار في شمال العراق عامةً، ويركز المنتدى كذلك على الفرص المتاحة من …

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