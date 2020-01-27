امانة بغداد: المباشرة بانشاء محطة لتصريف مياة الامطار والمجاري جنوبي العاصمة

2020/01/27 | 13:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن المباشرة بانشاء محطة لتصريف مياه الامطار والمجاري جنوبي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “ملاكاتنا في دائرة مجاري بغداد، باشرت بانشاء محطة غاطسة ضمن شارع الراشد تخدم الشارع المذكور بالاضافة الى المحلة 848 مع مد أنبوب ملحق بالمحطة بقطر 80 سم”.واضافت، ان “ملاكاتنا حققت […]

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