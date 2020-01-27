الخارجية العراقية تجدد رفضها واستنكارها لاستهدف السفارة الامريكية

2020/01/27 | 13:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عبرت وزارة الخارجيّة، اليوم الاثنين، عن رفضها القاطع، واستنكارها للعدوان الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة ببصواريخ كاتيوشا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "في الوقت الذي تُشدّد فيه الوزارة على استهجانها لهذا العمل العنفيّ المُدان قانوناً وعرفاً، تُؤكّد أنّها حريصة أشدَّ الحرص على حفظ حرمة جميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق؛ وذلك التزاماً ببُنود اتفاقـيّة فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين بلدان العالم، وحرصاً على العلاقات الثنائيّة، ورعاية للمصالح المُتبادلة للجميع".

واكدت أنّ "مثل هذه الأفعال لن تؤثر في مُستوى العلاقات الاستراتيجيّة بين بغداد وواشنطن التي تشهد ارتقاءً على طريق تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين".

واشارت الى أنّ "السلطات الأمنيّة المعنيّة قد شرعت في إجراءاتها التحقيقـيّة؛ للكشف عن الجُناة، وتقديمهم إلى العدالة؛ لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات؛ ممّا قد يجرّ العراق لأن يكون ساحة حرب لأطراف خارجيّة".

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