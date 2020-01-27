الحكيم: تكرار استهداف البعثات الدبلوماسية يرفع احتمالات تحول العراق لساحة صراع دولي

2020/01/27 | 13:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، من ان تكرار استهداف البعثات الدبلوماسية يهدد جهود خفض التصعيد ويرفع احتمالات تحول العراق الى ساحة للصراع الدولي.

وقال الحكيم في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "نجدد دعوتنا إلى احترام قرار مجلس النواب بإنهاء التواجد العسكري الاجنبي على الاراضي العراقية، على وفق رؤية تراعي سيادة العراق ومصالحه وأمنه".

واضاف، "اننا نعيد تأكيد أهمية مراعاة التزامات العراق الدولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة البعثات الدبلوماسية العاملة فيه".

واكد ان "تكرار استهداف البعثات الدبلوماسية يهدد جهود خفض التصعيد ويرفع احتمالات تحول العراق الى ساحة للصراع ويقوض مسارات الاصلاح التي ينادي بها ابناء شعبنا".

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