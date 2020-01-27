علاوي: العنف المفرط سيؤدي الى ردود افعال أشد

2020/01/27 | 13:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، اليوم الاثنين، السلطة برفع يديها عن شعب، محذراً من ان العنف المفرط سيؤدي الى ردود افعال أشد.

وقال علاوي في تغريدة على "تويتر"، تابعتها "الغد برس"، "تباً لسلطة لا تستطيع ان تحمي شعبها"، متسائلاً "هل نسيتم ايام معارضة نظام صدام".

واضاف "ارفعوا ايديكم عن شعبنا المحتج في الناصرية فالعنف المفرط سيؤدي الى ردود افعال أشد، فهل سيتواصل قتلكم لـ ٣٩ مليون عراقي".

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