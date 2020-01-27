2020/01/27 | 13:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لايا، اليوم الاثنين، إن حكومة بلادها تعمل مع الحكومة الصينية والاتحاد الأوروبي لإعادة المواطنين الإسبان من مدينة ووهان الصينية بسبب المخاوف من مرض فيروس "كورونا".

وقالت الوزيرة الإسبانية على تويتر "نعمل مع قنصليتنا في بكين والمسؤولين في الصين والاتحاد الأوروبي لإعادة نحو 20 إسبانيًا في ووهان (بإقليم هوبي) مركز تفشي فيروس كورونا.



سنواصل الإعلان عن أي جديد".

وعرضت بريطانيا أيضا مساعدة رعاياها على العودة من هوبي، وقالت وزارة الخارجية، اليوم: "نعمل لإتاحة خيار مغادرة إقليم هوبي أمام الرعايا البريطانيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسبانيا وبريطانيا تستعدان لإجلاء رعاياهما من الصين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسبانيا وبريطانيا تستعدان لإجلاء رعاياهما من الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).