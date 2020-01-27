2020/01/27 | 13:37 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إختتام فعاليات المؤتمر التحضيري لمنتدى السلام في الموصل.إيزيدي 24 – جميل الجميل بتنظيم من منظمة جسر إلى “UPP الإيطالية” ومشاركة منظّمات دولية ومنتديات سلام محلّية من مختلف محافظات العراق، أختتمت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر التحضيري لمنتدى السلام في الموصل عصر هذا اليوم الأثنين المصادف 16 كانون الأول 2019 بمشاركة جماهيرية واسعة من مختلف مناطق …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التغطية الكاملة : برعاية اعلامية من ايزيدي 24، انطلاق منتدى نينوى للسلام) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التغطية الكاملة : برعاية اعلامية من ايزيدي 24، انطلاق منتدى نينوى للسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).