خوف يصيب الدول بعد ضرب

2020/01/27 | 13:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قالت وزارة الخارجية الروسية تعليقا على قصف السفارة الأمريكية في بغداد، إنه يتوجب على السلطات المحلية توفير الأمن لجميع الهيئات الدبلوماسية.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين:"يجب ضمان أمن أي مؤسسة دبلوماسية بالتأكيد.



لا نعتبر أنه يجوز الخر...

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