تعرف على اسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي لهذا اليوم

2020/01/27 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر منصة “يس عراق” اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي عند الافتتاح اليوم الاثنين 27/1/2020: بغداد – بورصة الكفاح – مبالغ كبيرة 121,000 … السعر في الصيرفات – تقريبي يختلف من صيرفة الى اخرى شراء 120,500 بيع 121,500 ——————— النجف 121,100 ————- اربيل 121,150 ———- البصرة 121,250 ————- السليمانية 121,200 ————- الموصل […]

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