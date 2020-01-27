شركة نفط ذي قار تعلن استئناف العمل في حقل الناصرية النفطي

2020/01/27 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اعلنت شركة نفط ذي قار، اليوم الاثنين، استئناف عمليات إنتاج النفط الخام من حقل الناصرية النفطي، بعد توقف دام نحو أسبوع.وقال مسؤول شعبة المتابعة في الشركة مروان الخيكاني، إنه” تم استئناف عمليات الإنتاج في حقل الناصرية النفطي بكامل طاقته بعد توقف دام ثلاثة ايام.واضطرت إدارة حقل الناصرية النفطي، الذي […]

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