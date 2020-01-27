تربية النجف تفتتح مدرستين بعد توقف العمل بهما منذ سبعة أعوام

2020/01/27 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف اعلنت مديرية التربية في النجف الاشرف، اليوم الاثنين، عن دخول مدرستين جديدتين للخدمة الفعلية في الاسبوع المقبل بعد ان بوشر العمل بهما في العام 2013.وقال مدير اعلام المديرية وسام الرازقي، إن “مدرستين جديدتين ستدخلان الخدمة الفعلية في حي الميلاد الجديد خلال الاسبوع القادم بواقع ١٨ صفاً للتخفيف من الزخم والاختناق الحاصل […]

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