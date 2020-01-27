تحطم طائرة ركاب وسط أفغانستان ومقتل ركابها

2020/01/27 | 13:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة أريانا الأفغانية في إقليم غزنة وسط أفغانستان اليوم الاثنين .وقد أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، في وقت سابق، تحطم طائرة ركاب مدنية من طراز انتونوف-24 روسية الصنع عائدة لشركة طيران (بامير) تحطمت شمالي البلاد، وهي تقل 43 شخصا بين طاقم ومسافرين بضمنهم عدد من الاجانب.ويذكر أن الطائرة […]

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