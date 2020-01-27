2020/01/27 | 13:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الاثنين، (27 كانون الثاني 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 121.950 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 122.500 دينار.سعر شراء الدولار = 121.500 دينار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 27-1-2020 الاثنين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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