2020/01/27 | 13:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنى اللواء 4 بالحشد الشعبي، الاثنين، منزلا لعائلة فقيرة في مدينة الرميثة بمحافظة المثنى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى إن، الفرق المدنية التابعة للواء 44 بالحشد الشعبي باشرت ببناء منزل لعائلة فقيرة في مدينة الرميثة بمحافظة المثنى.وأضاف ان، هذا البيت جزء من مشروع لإسكان العوائل المحتاجة وعوائل الشهداء الذي يتبناه آمر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 44 بالحشد يبني منزلا لعائلة فقيرة في محافظة المثنى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 44 بالحشد يبني منزلا لعائلة فقيرة في محافظة المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 44 بالحشد يبني منزلا لعائلة فقيرة في محافظة المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).