2020/01/27 | 13:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة د.احمد رياض يستقلا عدد من ممثلي اندية الدوري الممتاز لطلب المساعدة بتحمل تكاليف المشاركة بعد تغيير الآلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يستقلا عدد من ممثلي اندية الدوري الممتاز لطلب المساعدة بتحمل تكاليف المشاركة بعد تغيير الآلية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يستقلا عدد من ممثلي اندية الدوري الممتاز لطلب المساعدة بتحمل تكاليف المشاركة بعد تغيير الآلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).