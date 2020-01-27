صحة البصرة تؤكد عدم وجود إصابة بفايروس كورونا

2020/01/27 | 14:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت صحة البصرة،اليوم الاثنين، عدم وجود إصابة بفايروس كورونا.وذكر بيان لصحة البصرة تلقته وكالة صدى الاعلام،أن”الأنباء التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بظهور أعراض فايروس كورونا على اثنين من العمالة الصينية في المحافظة عارية عن الصحة”.وأضاف أنه” لا يوجد أي اشتباه بظهور فايروس كورونا في محافظة البصرة ،”داعياً الجميع الى توخي الدقة في

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