قائد شرطة ذي قار : رفض المتظاهرون تواجدنا في الحبوبي فتسلل العابثين لحرق مخيماتهم لاحداث الفتنة

2020/01/27 | 14:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]وجه قائد شرطة ذي قار العميد ناصر لطيف، الاثنين، رسالة إلى متظاهري واهالي وعشائر المحافظة، علل فيها سبب ما حصل في ساحة الحبوبي من حرق لخيم المتظاهرين الليلة الماضية .

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