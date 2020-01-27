تخصيص طائرة لنقل الطلبة العراقيين من ’’ووهان’’ الصينية إلى بغداد

2020/01/27 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداغد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الإثنين (27 كانون الثاني، 2020) تخصيص طائرة لنقل الطلبة العراقيين من مدينة ’’ووهان’’ الصينية إلى العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "الحكومة العراقية بأجهزتها الرسمية كافة، ومنها وزارة الخارجية باهتمام، وحرص بالغ أوضاع الطلبة، والجالية العراقية المقيمة في جمهورية الصين الشعبية إثر انتشار فايروس كورونا".

وأشارت الى ان "الحكومة وفرت طائرة خاصّة من الخطوط الجوّية العراقية على متنها طاقم طبّي لإجلاء الطلبة، والجالية المُقيمين في مدينة ووهان إلى بغداد مباشرة".

وكان وزير الخارجيّة قد وجّه سفارة جمهوريّة العراق لدى الصين بتشكيل غرفة عمليّات برئاسة السفير، وعضويّة الملحقـيّة الثقافـيّة، وباشرت بمهامها فور تشكيلها، وقامت بحصر، وإحصاء أعداد الجالية العراقـيّة في مدينة ووهان، وإعداد مُذكّرة إلى مكتب وزارة الخارجيّة الصينيّة في المدينة التي يُقيم فيها الطلبة العراقـيّون للسماح لهم بمُغادَرة المدينة، كما فتحت السفارة خطوطاً ساخنة مُتاحة على مدار اليوم للجالية العراقـيّة، وكذلك قامت بإنشاء مجموعات إلكترونيّة؛ لضمان تحقيق تواصل مُباشِر معهم.

يتبع...

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وذكر بيان لإعلام القضاء، تلقته (

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