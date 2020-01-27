2020/01/27 | 14:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، وجبة جديدة من سلف لأكثر من 1000 موظف.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة صدى، أن “المصرف أطلق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية”.وأضاف البيان أنه “تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لأكثر من١٠٠٠ موظف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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